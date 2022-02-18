ذكرت تقارير إعلامية أن المدرب الألباني بيسنك هاسي سيستمر في منصبه، كمدرب للفريق الكروي الأول في الأهلي حتى إشعار آخر.

قرار إقالة هاسي لم يتحدد بعد من إدارة الأهلي:

وذكر برنامج “أكشن مع وليد”- قبل قليل- أن إدارة الراقي برئاسة ماجد النفيعي لم تقرر بعد إقالة المدرب الألباني رغم تراجع النتائج بالفترة الأخيرة.

تراجع للنتائج مستمر بالموسم الحالي:

وكان المدرب هاسي أخفق في قيادة الراقي بالموسم الحالي في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل الراقي المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة.

وفي وقت سابق، قال الناقد الرياضي عبدالله المسند في برنامج “أكشن مع وليد” ردًّا على أحد المشجعين حول ترشيح البرتغالي ليوناردو جارديم لقيادة الراقي: “المدرب البرتغالي يناسب الراقي ويعرف الدوري السعودي للمحترفين بشكل جيد”.

وأضاف المسند: “جارديم من الممكن أن يكون أسلوبه غير مناسب لـ الهلال، ولكنه مناسب لـ الأهلي”.