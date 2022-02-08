حصل الفنان المصري ونقيب المهن الموسيقية هاني شاكر على جواز سفر دول جزر الكاريبي.

هاني شاكر يحصل على الجنسية

ووثقت إحدى العاملات في الشركة التي تشرف على إجراءات الحصول على الجنسية، توقيع الفنان المصري على الأوراق الخاصة بالحصول على الجنسية من خلال مقطع الفيديو، قائلة إن شاكر “يقوم بالإمضاء على عقد ليحصل على جنسية جزر الكاريبي عن طريق الاستثمار في منتجع بجمهورية الدومينيكان”.

ردود فعل المغردين

ولاقى مقطع الفيديو حالة من ردود الفعل المتفاوتة على وسائل التواصل الاجتماعي، بين مؤيد لتلك الخطوة التي تسهل عليه إجراءات السفر لعدد كبير من دول العالم دون تأشيرة، ومعارض يرى أن الفنان لا بد أن يكون أكثر انتماءً لوطنه ويرفض الحصول على جنسية أجنبية، خاصة وأنه نقيب للعاملين بالمهن الموسيقية بمصر.

الحصول على الجنسية الكاريبية

من جانبه أكد أمير الغناء العربي هاني شاكر في تصريحات صحفية، أن حصوله على جنسية وجواز دول الكاريبي، للاستثمار والاستجمام في تلك الدول لما تتمتع به من جمال وطبيعة خاصة، مشيرًا إلى أنه مصري ويعتز بمصريته والتقدم لجنسية دول الكاريبي لا يعني التنازل عن الجنسية المصرية، فهو أمر لا يجرؤ على التفكير فيه من الأساس.