استعاد النجم هتان باهبري بريقه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ليكون من أبرز لاعبي الشباب.

هتان باهبري يخطف الأنظار

وشارك هتان باهبري في 16 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، وساهم في تسجيل 9 أهداف، حيث نجح في هز الشباك 5 مرات، وقدم 4 تمريرات حاسمة، ليقدم واحدًا من أفضل مواسمه.

وتطمح الجماهير الشبابية في استمرار تألق هتان باهبري خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، وقيادة الفريق لتجاوز عقبة الهلال المقبلة، وسط طموحات بالحفاظ على المركز الثاني أو تعثر الاتحاد وخطف الصدارة.

الهلال ضد الشباب

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الشباب، مساء يوم غد الخميس، على ملعب فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ21 “جولة يوم التأسيس” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، ولديه 3 مباريات مؤجلة، فيما يقع الشباب في المركز الثاني برصيد 40 نقطة.