ارتبط اسم مدرب الزمالك المصري، الفرنسي باتريس كارتيرون، بقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم خلال الفترة المقبلة.

الحزم ينفي التفاوض مع كارتيرون:

وأكد مصدر مقرب من كارتيرون أن إدارة نادي الحزم قدمت عرضًا رسميًّا للمدرب الفرنسي، ولكنه طلب مهلة 48 ساعة قبل حسم موقفه، خاصة أنه ينتظر التشاور مع أمير مرتضى منصور بشأن أفراد الجهاز المعاون ومستقبله مع الزمالك، وذلك وفقًا لموقع FilGoal.

وحسم رئيس نادي الحزم، سلمان المالك موقفه من التعاقد مع المدرب الفرنسي خلال تصريحاته لموقع FilGoal، حيث نفى التفاوض مع كارتيرون، مؤكدًا التوصل إلى اتفاق مع مدير فني آخر سيتم الإعلان عنه خلال 72 ساعة.

إقالة هيلدر لتراجع النتائج:

وكانت إدارة نادي الحزم قد قررت إقالة المدير الفني البرتغالي هيلدر، بسبب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، والتي كان آخرها التعادل السلبي مع الباطن في الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة من الفوز في مباراتين، والتعادل 5 مرات، والخسارة في 6 مواجهات.