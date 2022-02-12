أبدى جمهور نادي الهلال، غضبه من الأداء الفني للمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم مع الفريق الأول لكرة القدم، حيث طالبوا بإقالته بعد الخسارة الثقيلة من الأهلي المصري عصر اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.

صدمة من أداء الهلال:

وكانت جماهير أزرق العاصمة، أبدت رغبتها في الظفر بالمركز الثالث والميدالية البرونزية لأول مرة في تاريخ زعيم آسيا والأندية السعودية، ما توقعت الفوز على الأهلي المصري الذي يُعاني من الغيابات بسبب الإصابات والإيقاف، ولكن زعيم آسيا لم يظهر بالصورة المثلى أمام بطل إفريقيا.

جارديم مهدد بالإقالة:

وذكرت قناة “الإخبارية” بعد نهاية المباراة، أن مجلس إدارة فهد بن نافل حرص على الاجتماع مع المدرب البرتغالي لمعرفة أسباب الخسارة من الأهلي المصري.

يذكر أن جارديم كان تولى تدريب الهلال في صيف العام الماضي بعد رحيل مواطنه خوسيه موراييس عن الفريق، ولم يقدم الأداء الفني المنتظر مع الهلال، رغم التتويج بلقب دوري أبطال آسيا في نوفمبر الماضي.