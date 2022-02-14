عبر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بالعالم الإسلامي عن إدانتهم واستنكارهم لما تتعرض له المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، من ممارسات إرهابية ترتكبها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران ضد المدنيين الآمنين والمنشآت في كلا البلدين.

اعتداء على الحرمين:

وعد الوزراء هذه الممارسات بأنها اعتداء على الحرمين الشريفين مهوى أفئدة المسلمين ووجهتهم اليومية في صلواتهم، مؤكدين وجوب التصدي لهذه الأعمال الإرهابية والتدخلات الإيرانية في الدول العربية والإسلامية بجميع الوسائل الممكنة.

ودعوا العلماء والأئمة والخطباء والدعاة في جميع دول العالم الإسلامي لكشف فساد هذه الميليشيات، وفساد الجماعات والأحزاب المتطرفة والمنحرفة فكريًّا وسياسيًّا، التي تهدد الدول والأوطان وتعرقل تنميتها.

البيان الختامي:

جاء ذلك في البيان الختامي في القاهرة اليوم لأعمال المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بالعالم الإسلامي في دورته الـ 13.

ووافق المجلس على ما اقترحه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بشأن اختيار عنوان المؤتمر وموعده وأن يكون العنوان “دور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال” وما ذكره من حاجة الناس إلى هذا الموضوع بهدف تعزيز الوعي الوسطي في المجتمعات الإسلامية وما تعانيه الأمة من فريقين فريق الغلو والتشدد وفريق الانحلال والتحلل، وما أبداه من أهمية عقده في أقرب وقت ممكن، لتدارس ما يحيط بالعالم الإسلامي من تحديات ومخاطر.

وبعد تداول الرأي حيال ما تفضل به قرر المجلس توجيه الشكر لرئيس المجلس الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على دعوته الكريمة، واستضافة المؤتمر العام التاسع على أرض المملكة العربية السعودية، واختيار عنوان المؤتمر “دور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال” عنوانًا وشعارًا للمؤتمر العام التاسع، مع إبلاغ الدول الأعضاء بالمجلس بالموعد المحدد لعقده بوقت كافٍ.

المواصفات المعمارية ببناء المساجد:

كما استعرض المجلس الأوراق المقدمة من وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وما تضمنته من تجارب في مجال المواصفات المعمارية والفنية في بناء المساجد، وأعمال الصيانة، وتبادل الخبرات والأنظمة في مجال تعيين الأئمة والخطباء والمؤذنين والدعاة، وبيان بالبرامج المناطة بهم والمسؤوليات الموكلة إليهم، وبعد تداول الرأي قرر المجلس الموافقة على أوراق العمل المقدمة لعرضها على المؤتمر التاسع لإقرارها وتعميمها، من خلال إقامة ورش عمل على هامش المؤتمر، يشارك فيها الوكلاء المختصون والإدارات المعنية بالمشروعات والصيانة وتعيين الأئمة والخطباء، وتدريبهم لتبادل الخبرات والتجارب في هذا الشأن، تعميما للفائدة، مع إتاحة المجال للدول الأعضاء في المجلس بتقديم ما لديهم وبعثها إلى الأمانة العامة في المجلس.

كما وافق المجلس على الورقتين المقدمتين من وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وهما بعنوان “صناعة الفتوى وخطورة الفتوى بدون علم أو تخصص” لعرضها على المؤتمر العام التاسع لإقرارها وتعميمها.

كما وافق المجلس على أوراق العمل المقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية وهي “أهمية استحداث لوائح وبرامج لتحصين المنابر من خطابات الكراهية والتطرف والإرهاب”، والموضوع الثاني “القيم الإنسانية المشتركة.. قيمتا التعايش والتسامح”، والموضوع الثالث “وسائل التواصل الحديثة ودور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في الاستفادة منها”، لعرضها على المؤتمر العام التاسع لإقرارها وتعميمها، مع تأكيد ما طرحه فضيلة وكيل وزارة الأوقاف بدولة الكويت بخصوص إطلاق بعض المصطلحات في الورقة وإعادتها وتحكيمها قبل عرضها على المؤتمر العام التاسع.

كما وافق المجلس على الورقة المقدمة من وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية وهي بعنوان “ضوابط الحديث بالشأن العام” وعرضها على المؤتمر العام التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية لإقرارها وتعميمها.

الإنتاج المحلي:

ووافق المجلس على الورقتين المقدمتين من الهيئة العامة للأوقاف بالمملكة العربية السعودية ومن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت بعنوان “دور الأوقاف في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول الإسلامية” وعرضهما على المؤتمر العام التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية لإقرارهما وتعميمهما.

كما وافق المجلس على الورقة المقدمة من الهيئة العامة للأوقاف بالمملكة العربية السعودية حول “تجربة المملكة في الصناديق الوقفية” وعرضها على المؤتمر العام التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية لإقرارها وتعميمها على أن تقدم ضمن ورش العمل المقامة على هامش المؤتمر.

كما قرر المجلس الموافقة على طرح الدكتور عبد الله سليمان عقيل الدعجة أمين عام وزارة الأوقاف بالمملكة الأردنية الهاشمية حيال ورقة استحداث برامج لتحصين المنابر من خطابات الكراهية، وما ذكره من حيال أهمية تضمين الورقة لأسباب نفسية وأثرها في ترويج خطاب الكراهية، وتنقية الخطاب من الغلو والتطرف، على أن تقدم وزارة الأوقاف بالمملكة الأردنية الهاشمية ورقة عمل عن هذا الموضوع وإرسالها للأمانة العامة للمجلس لدراستها في الدورة القادمة، وكذلك استمع المجلس إلى ما طرحه السفير أحمد التازي سفير المملكة المغربية في جمهورية مصر العربية حيال أهمية إبراز الجانب الإنساني في الورقة، وقرر المجلس أن تُراعي إبراز هذا الجانب في الأوراق المقدمة في مجال الوقف، وكذلك استمع المجلس إلى ما طرحه الوزير الاتحادي للشؤون الدينية في باكستان الدكتور نور الحق قادري عن أهمية إبراز السيرة النبوية والخلفاء الراشدين من خلال مقاطع الفيديو المختصرة، وقرر المجلس أن تقوم وزارة الشؤون الدينية في باكستان بإرسال ما لديها من رؤى وأفكار إلى الأمانة العامة لدراستها في الدورة القادمة.

رفض الإرهاب:

وأكد المجلس رفض الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وأن المجلس قد بين موقف الإسلام من الغلو.

وتوجه المجلس إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى رئيس مجلس الوزراء بالشكر والتقدير على كرم الضيافة وحسن الوفادة، وإلى وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية الدكتور محمد مختار جمعة، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والعاملين معه على جهودهم في الترتيب.