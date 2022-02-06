وش ببالك.. سؤال تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على صفحاتهم، ليدلي كل شخص بدلوه، ويكشف عما يدور بخاطره، وما يفكر ويحلم به مستقبلًا، لتكون معظم الإجابات طريفة ومازحة.

إجابات وش ببالك

جاءت أولى الإجابات الطريفة من إحدى المغردات حيث كتبت ردًا على سؤال المغرد إياد الحمود وش ببالك؟ فكتبت: “ببالي أتزوج شايب عمره 109 سنين، ويكون ملياردير ما عنده زوجة ولا عيال ولا أقارب بعد الزواج بساعة يموت”.

وفي إجابة أخرى قال مغرد يحمل اسم جبر خاطر: “في بالي حاليا مليار دولار”، وقال آخر: “والله ببالي أشتري أرض بحايل وأعمّرها هذا والله الي مقلقن وماكلن حياتي كلها”، وكتبت أم الدكتورة: “ببالي أتقاعد لأني خدمت ٢٦ سنة بالتعليم وبلغت من الكبر عتيًا ووهن العظم مني واشتعل الرأس شيبًا”.

وتساءل عبدالمجيد خلال إجابته: “أطق مشوار ٢٨٠ كيلو لجامعتي بكرا عشان محاضرة أو لا؟”، وقالت غادة العايدي: “ببالي أمدد إجازتي”.

أما المغرد محمد الراضي فنشر صورة له داخل المستشفى، مشيرًا إلى أن ما يدور بباله حاليًا هو شفاؤه وكتب: “أطلع من المستشفى بخير”.