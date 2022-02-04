أعلنت جامعة حائل، عبر موقعها الإلكتروني، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة، بدرجة (أستاذ مساعد) للرجال والنساء، وذلك بنظام العقود على الوظائف الرسمية في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى كلية إدارة الأعمال، وكلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية، وكلية الآداب والفنون.

شروط وظائف جامعة حائل:

وبيّنت الجامعة، أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.

– ألا يتجاوز عمر المتقدم/ـة (45) سنة بالتقويم الهجري عند الإعلان.

– أن يكونن المتقدم/ـة لائق طبيًّا.

– اجتياز الاختبارات والمقابلات التي تجريها الجامعة.

– أن يكون المتقدم/ـة حاصلًا على درجة (الدكتوراه/ الماجستير) أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة غير سعودية معترف بها مع ضرورة معادلة المؤهلات الصادرة من خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم/ـة حاصلًا على تقدير لا يقل عن جيد جدًّا في مرحلة البكالوريوس والماجستير.

– أن يكون تخصص البكالوريوس والماجستير في التخصص المطلوب وتكون الدكتوراه امتداد لتخصص البكالوريوس والماجستير أو في تخصص متسق حسب ما تقره المجالس المختصة.

– أن تكون جميع مراحل الدراسة (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) بالانتظام.

– أن تكون دراسة الماجستير والدكتوراه تمت عن طريق الابتعاث أو الإيفاد إن كان على رأس العمل.

– يفضل توفر الوحدات البحثية المحكمة منشورة أو مقبولة للنشر، ويتم احتساب وحدتين كحد اقصى على أن تكون منشورة في مجلات مصنفة.

– إن كان المتقدم/ـة يشغل وظيفة رسمية فيجب أن تكون ذات صلة بالعمل الأكاديمي الجامعي.

– إجراء المقابلة الشخصية والمحاضرة العلمية وفق معايير المفاضلة المعتمدة.

– تعطى أولوية لمن هو غير معيّن على وظيفة رسمية، كخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.

– الحصول على شهادة التصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمتقدمين على وظائف الصحة العامة.

المستندات المطلوبة:

– صورة الهوية الوطنية.

– السيرة الذاتية موضحاً بها عنوان رسالتي الماجستير والدكتوراه والخبرات العملية والعلمية بما لا يتجاوز صفحتين.

– صورة من شهادة (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه).

– صورة من السجلات الأكاديمية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه).

– صورة من المعادلات للوثائق من خارج المملكة.

– قرار الابتعاث أو الإيفاد لدراسة (الماجستير والدكتوراه).

طريقة التقديم على وظائف جامعة حائل:

وأوضحت الجامعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني، وذلك خلال الفترة من تاريخ 13 فبراير 2022م، وحتى تاريخ 19 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل عن التخصصات المطلوبة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)