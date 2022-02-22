أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المعمارية، إدارة المشاريع).

– رئيس قسم الهندسة والتكنولوجيا: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

طريقة التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة مشروع نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)