أوضح سيد مرعي، وكيل أعمال الحارس المصري محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك المصري ومنتخب مصر، أن موكله تلقى عرضين من النصر ونادٍ سعودي آخر، للتعاقد معه في صيف العام الحالي.

مسيرة أبو جبل مع منتخب مصر في 4 مباريات نارية:

وكان محمد أبو جبل تألق مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 التي أُقيمت في الكاميرون حيث ظهر بداية من دور ثمن النهائي أمام منتخب ساحل العاج وساهم في فوز المنتخب المصري على منتخبات ساحل العاج والمغرب والكاميرون في أدوار ثمن النهائي وربع النهائي ونصف النهائي ثم التألق أمام منتخب السنغال في المباراة النهائية، قبل خسارة اللقب.

وقال مرعي متحدثًا لـ قناة “العربية”: “تلقى موكلي عرضًا من نادي النصر، بالإضافة إلى وجود عرضٍ من نادٍ سعودي آخر، لكن موكلي يضع الاستمرار مع الزمالك كأولوية له”.

وتابع وكيل حارس الزمالك: “دخل موكلي فترة الأشهر الستة من عقده مع الزمالك، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بسبب انتخابات الرئاسة، وسيتم الجلوس مع إدارة النادي الأسبوع القادم لبحث تمديد التعاقد بين الطرفين”.

يذكر أن الحارس أبو جبل كان بدأ مسيرته في عام 2010 في عمر الـ21 عامًا مع نادي إنبي المصري ثم انضم للزمالك في 2013 إلى 2016 ثم لعب لـ سموحة السكندري المصري 3 سنوات وعاد إلى الزمالك في 2019.

إصابة الشناوي تكشف موهبة أبو جبل:

وكتب محمد أبو جبل اسمه مع المنتخب المصري بأحرف من نور في كأس إفريقيا للأمم بعد أن شارك بديلًا عن المصاب محمد الشناوي.