نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفل ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة.

ووصل ولي العهد إلى مقر الحفل في الصياهد حيث أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة تخلله استعراض للإبل الفائزة.

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

ويعد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أكبر مهرجان عربي مختص في الإبل وعلامات جمالها، ويجمع على مدى أربعين يومًا كبار الملَّاك من المملكة ودول الخليج والدول العربية ممن يمتلكون -وفقًا للإحصاءات- ما يزيد عن 33 ألف متن.

واستهدف المهرجان في نسخته السادسة تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية وتوفير وجهة ثقافية وسياحية ورياضية وترفيهية واقتصادية عن الإبل وتراثها، كما تفرد بمشاركة النساء -لأول مرة- حيث خُصِص شوط حصري لهن في السباقات.

ويُعَد مهرجان الإبل محركًا اقتصاديًا مهمًا؛ لإسهامه في رفع نسب تشغيل عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الارتباط الوثيق بسباقات الهجن، وأبرزها محال تجهيز السباقات، كما يثري دور الإيواء ويحرك الخدمات في المنطقة؛ نظرًا لتوافد العديد من ملَّاك الهجن بالمملكة وفرقهم الفنية للمنطقة، كل ذلك يضاف إلى قدرته على إنشاء فرص عمل موسمية لأبناء المنطقة.