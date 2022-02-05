أبدت المهندسة يارا فخرها لكونها أول مهندسة سعودية بالمشاعر المقدسة، مؤكدة أن دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حقق لها هذه الفرصة.

فيديو | يارا أول مهندسة سعودية بالمشاعر المقدسة..

والمهندسة يارا لـ #برنامج_120: أنا ممتنة وتمكين ولي العهد للمرأة حقق لي هذه الفرصة#الإخبارية pic.twitter.com/jfNJYqEAs6 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 5, 2022

شريكة في التنمية:

وأكدت يارا خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية: “ممتنة جدًّا لكوني أول المهندسات السعوديات في المشاعر المقدسة “، مشيرة إلى أن تمكين ولي العهد للمرأة السعودية حقق لي هذه الفرصة ودعمها حتى أصبحت شريكة للرجل السعودي في تنمية الوطن.

فضل عظيم:

وتابعت: “من أول يوم بدأت فيه العمل بالمشاعر المقدسة أشكر الله على هذا الفضل العظيم، حيث إنني أفتخر بذلك”، مؤكدة أن بيئة العمل بالمشاعر المقدسة كبيرة إيجابية ومحفزة للعمل.