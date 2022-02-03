يبحث الفريق الكروي الأول بنادي الهلال عن تحقيق إعجاز كروي بالفوز على نادي تشيلسي الإنجليزي والتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه.

ويواجه زعيم آسيا، تشيلسي بطل أوروبا حاليًا وذلك ضمن مباريات دور نصف النهائي بـ مونديال الأندية.

3 هدايا بانتظار الهلال

زعيم آسيا سيحصد 3 هدايا في حال الفوز على تشيلسي حيث سيكون أولها هو التأهل لنهائي مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخ الأندية السعودية، ثانيًا ضمان تحقيق ميدالية لأول مرة في تاريخ الأندية السعودية سواء نيل الفضية أو الذهبية، ثالثًا تحقيق ميدالية للمرة الأولى في تاريخ زعيم آسيا في ظل مشاركته الثانية في المونديال.

وفي وقت سابق، أعلن المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم عن تشكيلة الزعيم الأساسية لمباراة الهلال ضد تشيلسي.

وتدخل كتيبة المدرب جارديم، المباراة بمعنويات مرتفعة للغاية، حيث إنه قدم مستوى لافتًا في مواجهته الأولى أمام الجزيرة الإماراتي، ليحول تأخره بهدف إلى فوز عريض بسداسية، في نتيجة هي الأكبر بتاريخ مونديال الأندية.

تشكيلة الزعيم لمواجهة بطل أوروبا

وجاء تشكيل الزعيم في مباراة اليوم كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، جانغ هيون سو، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، غوستافو كويلار، محمد كنو، سالم الدوسري، ماثيوس بيريرا، موسى ماريغا وأوديون إيغالو.

ويجلس على مقاعد بدلاء الزعيم كل من؛ محمد العويس، عبدالله الجدعاني، محمد جحفلي، متعب المفرج، سعود عبدالحميد، حمد اليامي، مصعب الجوير، صالح الشهري، عبدالرحمن العبيد، ميشيل ديلغادو وأندريه كاريلو.