أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الشتوية في بكين، وضع 32 رياضيًا من الفرق المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، قيد العزل.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن تم فحص الفرق المشاركة في الدورة الشتوية، وإجراء التحاليل والفحوصات لكشف إصابتهم بالفيروس أم لا، وفقاً لـ”العربية”.

ووفق ما أفادت به مصادر العربية، فقد تم ثبوت إيجابية مسحة نحو 32 رياضيًّا بفيروس كورونا “كوفيد-19″، ووضعهم قيد العزل لحين تماثلهم للشفاء التام.

فرض حالة الطوارئ القصوى

يذكر أنه في الثاني والعشرين من يناير الماضي، أعلنت السلطات الصينية فرض حالة الطوارئ القصوى، وذلك لمواجهة موجة التفشي لفيروس كورونا ومتحوراته في البلاد.

وبحسب ما أعلنته قناة العربية، فقد أعلنت السلطات أنه قبل أسبوعين من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، فرضت الجهات المسؤولة حالة الطوارئ القصوى في البلاد.

وفي الوقت ذاته، أعلنت السلطات الصحية في الصين، تسجيل أول حالة إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد، أوميكرون، في البلاد.

ووفق ما أعلنته قناة العربية، أنه قبل أسابيع من انطلاق الأولمبياد في العاصمة الصينية، بكين، تم تسجيل أولي حالات الإصابة بذلك المتحور.