أبدى جمهور نادي النصر عدم رضاه مؤخرًا على الأداء الفني للفريق الكروي الأول، وذلك بعد الإقصاء من كأس خادم الحرمين الشريفين على يد نادي الهلال.

النصر يودع كأس الملك:

وتم إقصاء العالمي من جميع المسابقات المحلية والقارية، في الموسم الماضي، كما خرج من كأس الملك، مع احتلال المركز الثاني في دوري المحترفين، خلال العام الرياضي الحالي 2021/ 2022.

ويُوجد 4 لاعبين أجانب مرشحين لمغادرة أصفر العاصمة بفترة الانتقالات الصيفية وهم “الأرجنتيني فونيس موري لتراجع مستواه، البرازيلي أنسيلمو لتراجع مستواه، البرازيلي تاليسكا لكثرة مشاكله، الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف لتراجع مستواه”.

بيشكتاش يفكر في تاليسكا:

وكان نادي بيشكتاش التركي دخل ضمن قائمة المرشحين لضم تاليسكا في صيف العام الحالي.

يذكر أن تاليسكا كان تم تغريمه 20 ألف ريال من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وذلك بسبب تصريحاته عن حكم مباراة النصر والاتحاد التي أُقيمت يوم الجمعة 11 فبراير الجاري، وانتهت بفوز الاتحاد بنتيجة 3/ 0 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.