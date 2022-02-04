تُفتتح مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين غدًا السبت بإقامة 4 مباريات.

توقيت مباريات السبت

وستكون المباراة الأولى بين فريقي ضمك والرائد في الرابعة والربع عصرًا بتوقيت المملكة، ثم يواجه الهلال نادي الحزم في السادسة ونصف إلا خمس دقائق مساءً، النصر يواجه أبها في السادسة ونصف إلا خمس دقائق، الأهلي والاتحاد في ديربي جدة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

التشكيلة المثالية لـ جولة ” يوم التأسيس” في الدوري السعودي

وفي وقت سابق، كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن التشكيلة المثالية للجولة الـ21 جولة ” يوم التأسيس” التي انتهت مبارياتها يوم السبت الماضي.

وجاءت التشكيلة المثالية مكونة من: “نواف العقيدي في حراسة المرمى، أحمد بامسعود، مارسيلو، دانكلير بيريرا، سعيد المولد، جوستافو كويلار، عبدالمجيد الصليهم، أندري كاريلو، خالد الغنام، أوديون إيجالو، موسى ماريجا”.

وكانت مباريات الجولة الـ21 بدأت يوم الخميس الماضي، حيث فاز النصر على الباطن برباعية مقابل ثلاثة أهداف، تعادل الاتحاد مع التعاون بهدف لكل فريق، تعادل الأهلي مع الفيحاء بهدف لكل فريق، فاز الهلال على الشباب بخماسية دون رد.

كذلك فاز الفتح على فريق الحزم بهدف دون رد، وتعادل الفيصلي مع الرائد بدون أهداف، أما ضمك ففاز على أبها بثلاثية مقابل هدفين، وفاز الطائي على الاتفاق بهدف دون رد.