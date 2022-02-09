ومن بين الفئات التي ترشح لها الفيلم لجوائز أوسكار: أفضل فيلم، وأفضل سيناريو مقتبس لإريك روث وجون سبايهتس ودينيس فيلنوف، وأفضل موسيقى تصويرية هانز زيمر، وأفضل تصوير سينمائي للمصور جريج فريزر، وأفضل أزياء، وأفضل صوت، وأفضل مكياج وشعر، وأفضل مؤثرات بصرية، وأفضل مونتاج، وأفضل إنتاج.

وفيلم Dune هو فيلم خيال علمي أمريكي مقتبس من رواية تحمل نفس الاسم لفرانك هربرت، ويعتبر أول جزء من اقتباس مخطط له من جزأين للرواية التي صدرت عام 1965 وتحمل الاسم نفسه.

أحداث الفيلم

تدور أحداث الفيلم حول شاب ابن عائلة نبيلة يحاول الانتقام لوفاة والده، ويتزامن ذلك مع إنقاذ كوكب سبايس الذي وكل إليه حمايته.

وفي المستقبل البعيد، يقبل ديوك ليتو أتريديس مهمة الإشراف على كوكب صحراوي خطير يُدعى أراكيس، والمعروف أيضًا باسم Dune، والذي يعدّ المصدر الوحيد للمادة الأكثر قيمة في الكون واسمها “التوابل”، وهو عقار يطيل عمر الإنسان ويوفر طاقة خارقة تعزّز مستويات التفكير ويجعل السفر أسرع من الضوء.

وعلى الرغم من أن ليتو يعرف أن هذه الفرصة عبارة عن فخ معقد نصبه له أعداؤه، إلا أنه يصطحب ابنه الصغير ووريثه بول والمستشارين الأكثر ثقة إلى أراكيس.

يتحكم ليتو في عملية تعدين التوابل، لكنها تصبح محفوفة بالمخاطر بسبب وجود ديدان رملية عملاقة، تتطور الأحداث إلى وقوع خيانة مريرة تقود بول وجيسيكا إلى جماعة تُلقَب بالأحرار، وهم سكان أراكيس الأصليون الذين يعيشون في الصحراء العميقة.