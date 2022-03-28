كشف النادي الأهلي، مساء اليوم الاثنين، آخر تطورات الإصابة التي يُعاني منها نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي كارلوس إدواردو.

كارلوس إدواردو يبدأ آخر مراحل التأهيل:

ولفت النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن كارلوس إدواردو دخل المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، استعدادًا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان كارلوس إدواردو قد تعرض لإصابة قوية خلال مباراة الأهلي ضد الطائي في الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأثبتت الفحوصات معاناته من تمزق وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوعين.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة الأوروغوياني سيبولدي لتجهيز إدواردو فنيًّا وبدنيًّا بشكل مميز خلال فترة التوقف الحالية، ليكون جاهزًا للمشاركة في المباريات بعد استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي يُعاني هذا الموسم:

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحسين نتائجه بعد فترة التوقف الحالية، حيث يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 28 نقطة.