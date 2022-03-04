خيّب الفريق الكروي الأول بنادي النصر آمال جماهيره، خلال آخر 5 أشهر وذلك منذ توديعه لـ بطولة دوري أبطال آسيا من دور نصف النهائي في أكتوبر الماضي.

بداية الأزمة عند الإقصاء من دوري أبطال آسيا

وخلال تلك الفترة مرّ العالمي بمرحلة من عدم الاستقرار الفني حيث تمت إقالة البرازيلي مانو مينيز ثم البرتغالي بيدرو إيمانويل وتعيين الأرجنتيني ميجيل روسو وكل ذلك خلال 5 أشهر ثم الخسارة من نادي الهلال في 3 مباريات من أصل 4 جمعت بين الفريقين بالموسم الحالي.

الخسارة الأولى كانت على ملعب مرسول بارك في أكتوبر الماضي، وفاز الهلال بنتيجة هدفين لهدف في نصف نهائي دوري الأبطال ليتأهل إلى النهائي ضد بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي ثم يُتوج باللقب بعد ذلك.

الخسارة الثانية كانت ضد الهلال في ربع نهائي كأس الملك يوم الاثنين قبل الماضي وتأهل الهلال لدور الأربعة، ثم كانت الخسارة الثالثة أمس في ديربي الجولة الـ23 من دوري المحترفين، وفاز الهلال برباعية دون مقابل.

بينما كان فوز النصر الوحيد يوم 16 ديسمبر الماضي بثنائية دون رد على الهلال في ملعب الملك فهد الدولي في الدور الأول من الدوري للموسم الحالي.

وكان الأرجنتيني ميجيل روسو مدرب النصر قال إن فريقه لم يكن موفقًا أو محظوظًا في هز شباك الهلال.

النصر فقد كل شيء

وأصبح النصر يعاني من 3 أمور، في الموسم الحالي حيث ودع دوري أبطال آسيا وخرج من بطولة كأس الملك كما تقلصت فرصه في المنافسة على لقب الدوري، حيث أصبح الفارق بينه وبين الاتحاد المتصدر 10 نقاط، والـ3 إقصاءات بسبب نادي الهلال.