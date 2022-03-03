تُستكمل مباريات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين غدًا الجمعة بإقامة 3 مباريات.

توقيت مباريات الجمعة في الدوري السعودي

وتنطلق المباراة الأولى غدًا في الرابعة والربع عصرًا بين فريقي أبها والطائي حيث تُقام على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

المباراة الثانية بين فريقي التعاون والفتح في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

اللقاء الثالث بين فريقي الاتفاق والأهلي في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وفي مباراتي اليوم الخميس، سجل لنادي الاتحاد في شباك ضمك كل من فهد المولد وعبدالرحمن العبود، بينما سجل لـ ضمك، الأرجنتيني زيلايا، وفي مباراة الهلال والنصر، سجل لـ الهلال كل من إيجالو هدفًا وماثيوس بيريرا هدفًا وسالم الدوسري هدفين.

ترتيب الدوري السعودي بعد مباراتي الخميس

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 54 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 44 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 43 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 40 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 36 نقطة، أبها سادسًا برصيد 28 نقطة، الفتح سابعًا برصيد 27 نقطة، الفيحاء ثامنًا برصيد 27 نقطة، الرائد تاسعًا برصيد 26 نقطة، الطائي عاشرًا برصيد 26 نقطة، الأهلي في المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة.

التعاون في المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة، الباطن في المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة، الفيصلي في المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة، الاتفاق في المركز الخامس عشر ” قبل الأخير” برصيد 20 نقطة، الحزم في المركز السادس عشر والأخير برصيد 14 نقطة.