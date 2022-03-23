نصح أخصائي التغذية العلاجية فراس الحربي، باتباع نظام الفطور على دفعتين، مؤكدًا أنه الأفضل في رمضان، لتفادي مشاكل ما بعد الفطور.

فيديو | أخصائي التغذية العلاجية فراس الحربي: الفطور على دفعتين هو الأفضل في #رمضان#الراصد pic.twitter.com/bnyELxyJBE

— الراصد (@alraasd) March 23, 2022

نمط الحياة في رمضان:

وقال الحربي، لبرنامج الراصد على “الإخبارية”: إن تغير نمط الحياة في شهر رمضان، والانقلاب الكبير وقلة النشاط البدني، وتناول سعرات عالية، أثرها سلبي وخطير على الصحة.

دفعة أولى من السوائل:

وأوضح أنه ينصح بتناول الطعام على دفعات، نعطيه دفعة أولى من السوائل والشوربة أو التمر، تهيئ الجسم ونرويه بالسوائل أولًا ثم بعد الصلاة، يتم تناول الفطور.