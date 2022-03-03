تسببت أخطاء الحارس محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك المصري ومنتخب مصر، في مباراة فيوتشر بـ الدوري المصري، في قلق جماهير النصر، خاصة أنه أصبح قريبًا من الانضمام لأصفر العاصمة خلال الفترة المقبلة.

محمد أبو جبل خيّب التوقعات:

ولم يظهر حارس مرمى الزمالك بالمستوى المنتظر منه في مباراة فيوتشر، حيث سكن مرماه هدفان وأخطأ في أكثر من كرة، لكن لحسن حظه فقد فاز الزمالك في المباراة بنتيجة ثلاثية مقابل هدفين.

وبسبب الأداء المهزوز للحارس المصري أبو جبل، فقد طلب جمهور النصر من إدارة مسلي آل معمر عبر “تويتر” الانسحاب من الصفقة معتبرين أن تألقه في بطولة كأس أمم إفريقيا مع منتخب بلاده كان مجرد استثناء وليس أمرًا يدفع النصر للتعاقد معه.

ملخص مباراة الزمالك وفيوتشر:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من فريق فيوتشر الذي أحرز هدفًا سريعًا عبر لاعبه أحمد عاطف في الدقيقة الثالثة، ثم واصل فيوتشر استغلال تراجع الفريق الأبيض ليضيف الهدف الثاني عبر لاعبه أحمد رفعت الذي راوغ دفاعات الفريق الأبيض ليسدد الكرة معلنًا تقدم فيوتشر بهدفين دون رد بعد مرور 13 دقيقة من الشوط الأول.

وحاول الفريق الأبيض تقليص الفارق، ليتمكن أحمد سيد “زيزو” من إحراز الهدف الأول للقلعة البيضاء من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة عشرة.

وفي الشوط الثاني، ضغط الفريق الأبيض هجوميًّا بحثًا عن إحراز هدف التعادل، وبعد احتساب الحكم محمد الحنفي ركلة جزاء للفريق الأبيض، تمكن زيزو من إضافة الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة الخمسين.

عمل المدرب المؤقت للفريق الأبيض، أسامة نبيه على تجديد دماء الفريق ليدفع بالظهير الأيسر أحمد فتوح، وإمام عاشور لاعب خط الوسط حيث قدم الثنائي أداءً إيجابيًّا.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني، تمكن محمد عبدالغني من إحراز هدف الفوز للفريق الأبيض بصدره من ركلة ركنية، ليحقق فريق القلعة البيضاء فوزًا مهمًّا ويصل رصيده من النقاط إلى 22 نقطة في المركز الثالث.