حقق الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك فوزًا صعبًا على فيوتشر إف سي بنتيجة 3/ 2، وذلك ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

فيوتشر يباغت الزمالك بهدفين:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من فريق فيوتشر الذي أحرز هدفًا سريعًا عبر لاعبه أحمد عاطف في الدقيقة الثالثة، ثم واصل فيوتشر استغلال تراجع الفريق الأبيض ليضيف الهدف الثاني عبر لاعبه أحمد رفعت الذي راوغ دفاعات الفريق الأبيض ليسدد الكرة معلنًا تقدم فيوتشر بهدفين دون رد بعد مرور 13 دقيقة من الشوط الأول.

وحاول الفريق الأبيض تقليص الفارق، ليتمكن أحمد سيد “زيزو” من إحراز الهدف الأول للقلعة البيضاء من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة عشرة.

وانتهى الشوط الأول بتأخر الزمالك أمام فيوتشر بهدفين لهدف.

الفريق الأبيض يقلب الطاولة على فيوتشر:

وفي الشوط الثاني، ضغط الفريق الأبيض هجوميًّا بحثًا عن إحراز هدف التعادل، وبعد احتساب الحكم محمد الحنفي ركلة جزاء للفريق الأبيض، تمكن زيزو من إضافة الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة الخمسين.

عمل المدرب المؤقت للفريق الأبيض، أسامة نبيه على تجديد دماء الفريق ليدفع بالظهير الأيسر أحمد فتوح، وإمام عاشور لاعب خط الوسط حيث قدم الثنائي أداءً إيجابيًّا.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني، تمكن محمد عبدالغني من إحراز هدف الفوز للفريق الأبيض بصدره من ركلة ركنية، ليحقق فريق القلعة البيضاء فوزًا مهمًّا ويصل رصيده من النقاط إلى 22 نقطة في المركز الثالث.

يذكر أن الزمالك سيواجه، فريق الجونة يوم الاثنين المقبل في الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري الممتاز.