يملك الفريق الكروي الأول بنادي النصر أرقامًا مميزة، في المباريات التي يخوضها أمام الأندية حاملة لقب دوري المحترفين السعودي.

نتائج أصفر العاصمة أمام الفرق حاملة اللقب

وفي آخر 11 مباراة خاضها أمام الفرق حاملة لقب دوري المحترفين، استطاع أصفر العاصمة الفوز في 7 مباريات والتعادل مرتين والخسارة مرتين.

ويتساوى أصفر العاصمة مع الهلال بقائمة أكثر الأندية فوزًا على حاملي اللقب بـ 8 انتصارات لكل منهما.

وتُقام المباراة بين الفريقين في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” مرسول بارك” في الرياض.

نتيجة مباراة الذهاب

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين في دوري المحترفين، كانت انتهت بفوز النصر بهدفين دون رد أحرزهما كل من الكاميروني فينسينت أبو بكر والبرازيلي تاليسكا حيث أُقيمت يوم 16 ديسمبر الماضي على ملعب ” الملك فهد الدولي” في الرياض.

وقبل مباراة الهلال، يتواجد النصر في المركز الثاني في سلم الترتيب برصيد 44 نقطة، أما الهلال فيتواجد في المركز الرابع برصيد 37 نقطة.