تجتذب منطقة أستوديو في بوليفارد رياض سيتي، إحدى وجهات موسم الرياض، الزوار من خلال عناصرها المستوحاة من هوليوود التي تعد أرض الشهرة والصناعة الترفيهية الأكبر على مستوى العالم؛ إذ تجمع بينهما عدة قواسم مشتركة في التجارب الترفيهية التفاعلية، والعروض المسرحية الشيقة.

نجوم متناثرة:

وتتميز منطقة أستوديو بالنجوم المتناثرة على أرصفتها، أسوةً بتلك التي تحمل أسماء المشاهير في هوليوود، إضافةً إلى النخيل الواشنطني الذي انتقل من كاليفورنيا وأريزونا ليزين ممرات المنطقة ومداخلها، ويضفي عليها لمسات جمالية تمنح الزوار أبعادًا مختلفة، ولحظاتٍ فريدةً تحلق بهم إلى ثقافات عالمية متنوعة.

أنشطة ترفيهية:

ويعد خزان المنطقة أحد المعالم التي تتشارك فيها منطقة أستوديو مع هوليوود، إذ يشكل جزءًا من مظاهر المنطقتين المعروفتين باحتضان العديد من الأنشطة الترفيهية، وعدد كبير من المتاجر والمقاهي والمطاعم.

وتحتضن أستوديو مجموعة من المطاعم أبرزها المطعم العالمي القادم من هوليوود “ذا بالم”، لتقديم الأطباق الأمريكية والإيطالية، كما تحوي عددًا من التجارب الترفيهية المميزة، من أبرزها تجربة كريستال ميز ذات المغامرات والألعاب المتنوعة، وعالم الديناصورات التي تسافر بالزوار عبر الزمن لمشاهدة ما كانت عليه الحياة قبل ملايين السنين، فضلًا عن تجربة رامز التفاعلية المعتمدة على عدد من الألعاب المضحكة والمثيرة، وأخيرًا مسامير التي تجسد تجربةً مختلفةً يتعرض المشترك فيها لمجموعة من المؤثرات البصرية والحسية، مثل رذاذ الماء والرياح.

مسارح محلية وعالمية:

وتتشابه أستوديو مع هوليوود في احتضان كل واحدة منها لعدد من المسارح المحلية والعالمية، وتتمثل مسارح أستوديو في مسرح أبو بكر الشدي، ومسرح محمد العلي، والمسرح العالمي الذي احتضن عددًا من الفعاليات الكبرى في المنطقة، وسط مجموعة من المناظر التي تشكل في مجموعها مشاهد بصرية هوليوودية في قلب بوليفارد رياض سيتي.

وتشكل أستوديو واحدةً من أبرز المناطق الفرعية لبوليفارد رياض سيتي، إحدى وجهات موسم الرياض، وأكبر الوجهات الترفيهية على مستوى المملكة، إذ تعد ضمن المناطق ذات النصيب الأكبر من الفعاليات المتنوعة، والبرامج والأنشطة الترفيهية، وخدمات المقاهي والمطاعم والتسوق في موسم الرياض.