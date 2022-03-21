أصدرت وكالة الأنباء السعودية “واس” النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.
ووفق “النشرة الاقتصادية” بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:
العملات اليوم:
الريال السعودي 3.75 .
الدرهم الإماراتي 3.67 .
الدينار البحريني 0.37 .
الريال العماني 0.38 .
الريال القطري 3.64 .
الدينار الكويتي 0.30 .
الجنيه المصري 18.2197 .
اليورو 0.90 .
الجنيه الإسترليني 0.75 .
اليوان الصيني 6.35 .
الذهب اليوم:
وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة وبلغ سعر كل من:
الذهب 1936.7 دولارًا أمريكيًا للأوقية.
الفضة 25.465 دولارًا للأوقية.
البلاتينيوم 1048.3 دولارًا للأوقية.
البلاديوم 2553.29 دولارًا للأوقية.
النفط اليوم:
وفي شأن النفط بلغت الأسعار لكل من:
برنت 114.81 دولارًا أمريكيًا.
نايمكس خفيف 110.19 دولارات.
نفط الغاز 1069 دولاراً.
الغاز الطبيعي 4.82 دولارات.
غاز البروبان 6107 دولارًا.
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