أصدرت وكالة الأنباء السعودية “واس” النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.

ووفق “النشرة الاقتصادية” بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:

العملات اليوم:

الريال السعودي 3.75 .

الدرهم الإماراتي 3.67 .

الدينار البحريني 0.37 .

الريال العماني 0.38 .

الريال القطري 3.64 .

الدينار الكويتي 0.30 .

الجنيه المصري 18.53 .

اليورو 0.90 .

الجنيه الإسترليني 0.75 .

اليوان الصيني 6.36 .

الذهب اليوم:

وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة وبلغ سعر كل من:

الذهب 1919.4 دولارًا أمريكيًا للأوقية.

الفضة 24.925 دولارًا للأوقية.

البلاتينيوم 1022.9 دولارًا للأوقية.

البلاديوم 2483.48 دولارًا للأوقية.

وفي شأن النفط بلغت الأسعار لكل من:

النفط اليوم:

برنت 115 دولارًا أمريكيًا.

نايمكس خفيف 110.21 دولارًا.

نفط الغاز 1079.75 دولاراً.

الغاز الطبيعي 5.104 دولارات.

غاز البروبان 6141 دولارًا.