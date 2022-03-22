أصدرت وكالة الأنباء السعودية “واس” النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.
ووفق “النشرة الاقتصادية” بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:
العملات اليوم:
الريال السعودي 3.75 .
الدرهم الإماراتي 3.67 .
الدينار البحريني 0.37 .
الريال العماني 0.38 .
الريال القطري 3.64 .
الدينار الكويتي 0.30 .
الجنيه المصري 18.53 .
اليورو 0.90 .
الجنيه الإسترليني 0.75 .
اليوان الصيني 6.36 .
الذهب اليوم:
وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة وبلغ سعر كل من:
الذهب 1919.4 دولارًا أمريكيًا للأوقية.
الفضة 24.925 دولارًا للأوقية.
البلاتينيوم 1022.9 دولارًا للأوقية.
البلاديوم 2483.48 دولارًا للأوقية.
وفي شأن النفط بلغت الأسعار لكل من:
النفط اليوم:
برنت 115 دولارًا أمريكيًا.
نايمكس خفيف 110.21 دولارًا.
نفط الغاز 1079.75 دولاراً.
الغاز الطبيعي 5.104 دولارات.
غاز البروبان 6141 دولارًا.
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