أنهت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية شرق بريدة حملة إزالة اللوحات المخالفة والمشوهة الأسبوع الماضي.

وتم خلال الحملة الميدانية المكثفة رفع (492) لوحة مخالفة ومشوهة.

يأتي ذلك ضمن أعمال أمانة منطقة القصيم لمعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري ، بغية تحقيق مستوى أفضل للمظهر العام والإبقاء على بيئة خالية من التشوهات البصرية ، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بالخدمات المقدمة .

وتواصل أمانة منطقة القصيم تلقي البلاغات والملاحظات من المستفيدين ضمن حملة “صور وأرسل” والتي تهدف من خلالها إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة ، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.