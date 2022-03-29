أكد أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حمد الزايدي أن خطة الأمانة وبلدياتها الفرعية روعي فيها تكثيف الجهود وتشديد الرقابة الصحية للمحلات العاملة في مجال الأغذية والتأكد من سريان الشهادات الصحية للعاملين فيها وكذلك التأكد من الالتزام بالنظافة وتطبيق الشروط الصحية.

تكثيف الجولات الرقابية

وشدد الزايدي على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية خلال شهر رمضان المبارك لجميع المحلات التجارية والمطاعم.

وكانت أمانة منطقة حائل وبلدياتها التابعة قد أنهت الاستعداد لشهر رمضان المبارك بوضع خطة شاملة تتضمن الجولات الرقابية في أوقات مختلفة.