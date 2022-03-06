يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية غداً الاثنين، انطلاق فعاليات الملتقى الأول للجمعيات الإعلامية على مستوى المملكة الذي تنظمه جمعية إعلاميي الحدود الشمالية.

ويستضيف الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام أكثر من 80 شخصية إعلامية على مستوى المملكة بهدف تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز القدرات، لجعله منصة التقاء بين العاملين في المجال الإعلامي ومحطة لإطلاق العديد من المبادرات الإعلامية.

ويتخلل الملتقى عدد من الورش الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية والحوكمة لمنسوبي الجمعيات الإعلامية، إضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من الجهات والمواقع والمعالم.