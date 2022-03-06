أعرب أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، عن سعادته بافتتاح منشأة نادي أبها الرياضي بعد سنوات عديدة، موجهًا الشكر إلى القيادة على دعم الرياضة.

أمير عسير يشكر القيادة لافتتاح منشأة أبها:

وقال أمير عسير: “أوجه الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على الافتتاح بعد 11 عامًا من التعثر”.

وتابع تصريحاته على هامش افتتاح منشأة نادي أبها الرياضي قائلًا: “تم الافتتاح بعد عام ونصف بجهود الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وحرص فريق العمل بالكامل، فعندما تتحد الجهود يتحقق كل شيء”.

وعن تقديم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها مستوى مميزًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون ملعب خاص، والمنتظر منه خلال الفترة المقبلة، قال: “منتظر الكثير، هناك تنسيق مع وزارة الرياضة على أعلى مستوى والقادم أفضل”.

افتتاح الملعب اليوم:

وتعثر افتتاح منشأة النادي لأكثر من 11 عامًا تقريبًا، حيث تحتوي على ملعب رئيسي يتسع لـ5 آلاف متفرج، بجانب ملعب رديف للتدريبات، وملعبين مكشوفين للألعاب المختلفة.

كما تحتوي منشأة نادي أبها الجديدة على مبنى رئيسي يضم مكاتب إدارية، وصالات للأعضاء والخدمات والألعاب المختلفة، ومكتبة، ومسبح نموذجي، بالإضافة إلى جامع يتسع لنحو 200 مصلٍّ.