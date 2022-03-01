أنهت منطقة أوايسس إحدى وجهات موسم الرياض الفاخرة، فعالياتها أمس بعد استمرارها 86 يومًا استضافت خلالها عددًا من الفعاليات، أبرزها: تجربة العديد من المطاعم والمقاهي الفاخرة، وفعاليات وتجربة رمي السهام، وركوب الخيل وتجربة زيارة منطقة التسوق، وزيارة منطقة التراث النجدي التي تضم فعاليات مشاهدة الصقور وحياكة السدو، وتجربة المخيمات الفاخرة.

فعاليات أوايسس

وشهدت جلسات أوايسس التي تُعد من أبرز المناطق الفرعية لـ “أوايسس” العديد من الحفلات الغنائية للعديد من كبار الفنانين، مثل أصالة، وأصيل أبو بكر سالم، وأنغام، وعايض، كما عُدت جلسات أوايسس إلى جانب جلسات العاذرية ضمن أكثر الحفلات الغنائية اقبالًا في الشتاء.

وتعد “أوايسس” واحدةً من مناطق الفعاليات الترفيهية الفاخرة التي يتضمنها موسم الرياض، وتقع في شمال العاصمة الرياض، وتقدم فعاليات عديدة لمحبي المطاعم العالمية الفاخرة، والثقافة، والفنون، والموسيقى.

وكانت بداية فعاليات “أوايسس” يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2021م، واستمرت حتى فبراير 2022، حيث جمعت أكثر من مطعم عالمي فاخر على أرض تبلغ مساحتها 1.3 مليون م2.

إبراز التراث السعودي بطابع عالمي

وركزت فعاليات “أوايسس” خلال الفترة الماضية، على إبراز العنصر الفاخر بطابع عالمي يضم التراث السعودي، من خلال خلق أجواء للاستمتاع بتجربة فريدة بين الرمال، وتقديمها للزائرين ضمن باقة متنوعة من الفعاليات المصاحبة، والتجارب الفنية والترفيهية.