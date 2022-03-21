سخر اللاعب الجابوني بيير إيمريك أوباميانغ لاعب نادي برشلونة الإسباني من جماهير آرسنال الإنجليزي وناديه السابق، بسبب وصفه باللاعب المنتهي.

بماذا علق أوباميانغ ؟

وكان اللاعب الجابوني نال لقب ” رجل المباراة” بعد أن سجل هدفين وصنع هدفًا في شباك نادي ريال مدريد أمس في كلاسيكو الدوري الإسباني، الذي انتهى بفوز برشلونة برباعية دون مقابل.

وقال نجم برشلونة عبر حسابه في “تويتر” بعد الفوز على ريال مدريد: ” مرحبًا بكم من اللاعب المنتهي !”.

وكانت صحيفة The Sun البريطانية قالت إن مقصد لاعب برشلونة من التغريدة، هو جماهير نادي آرسنال الذي وصفته بالمنتهي في أيامه الأخيرة مع آرسنال، وقبل انتقاله إلى برشلونة.

أرقام المهاجم الجابوني مع برشلونة

يذكر أن أوباميانغ سجل مع نادي برشلونة حتى الآن 9 أهداف في 11 مباراة في مختلف البطولات، كما أنه يقدم أداءً مبهرًا مع الفريق الكتالوني منذ الانضمام له في يناير الماضي قادمًا من نادي آرسنال.

وكان اللاعب الجابوني سجل 4 أهداف فقط مع آرسنال في الدوري الإنجليزي خلال 14 مباراة بالموسم الحالي مما جعله عرضة للانتقادات في إنجلترا قبل الانتقال إلى برشلونة.

يذكر أن نادي برشلونة يتواجد حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، بعد الفوز على ريال مدريد في الكلاسيكو.