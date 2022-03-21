صعد نادي برشلونة في جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022، وذلك بعد فوزه العريض على نادي ريال مدريد في كلاسيكو الدوري أمس برباعية دون رد.

ترتيب الدوري الإسباني 2022

ويتواجد ريال مدريد في الصدارة برصيد 66 نقطة، إشبيلية ثانيًا برصيد 57 نقطة، برشلونة ثالثًا برصيد 54 نقطة، أتلتيكو مدريد رابعًا برصيد 54 نقطة، ريال بيتيس خامسًا برصيد 50 نقطة، ريال سوسيداد سادسًا برصيد 48 نقطة، فياريال سابعًا برصيد 45 نقطة، أتلتيك بيلباو ثامنًا برصيد 41 نقطة، فالنسيا تاسعًا برصيد 40 نقطة، أوساسونا عاشرًا برصيد 38 نقطة، سيلتا فيغو في المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة، إسبانيول في المركز الثاني عشر برصيد 36 نقطة.

وفي المركز الثالث عشر يتواجد راييو فاييكانو في جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022 ،برصيد 32 نقطة، يليه نادي إلتشي في المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة، خيتافي في المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة، غرناطة في المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة، قاديش في المركز السابع عشر، برصيد 27 نقطة، ريال مايوركا في المركز الثامن عشر برصيد 26 نقطة، ديبورتيفو ألافيس في المركز الـ19 ” قبل الأخير” برصيد 22 نقطة، نادي ليفانتي في المركز العشرين برصيد 19 نقطة.

نتائج مباريات أمس في الدوري الإسباني

وكانت مباريات أمس في الدوري الإسباني، انتهت بفوز إسبانيول على ريال مايوركا بهدف دون رد، تعادل سيلتا فيجو مع ريال بيتيس بدون أهداف، فوز قاديش على فياريال بهدف دون رد، تعادل إشبيلية مع ريال سوسيداد بدون أهداف، فوز برشلونة على ريال مدريد برباعية دون رد.

وسوف تتوقف مباريات الدوري الإسباني، وتعود في الثاني من إبريل المقبل.