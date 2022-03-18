تتجه الأنظار إلى استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مساء اليوم الجمعة، لمتابعة الكلاسيكو المرتقب بين الهلال والأهلي.

الفريقان يسعيان لتحقيق الفوز

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة تفوقه مع رامون دياز في الفترة الأخيرة، وتحقيق الفوز اليوم، فيما يأمل الأهلي لحصد الثلاث نقاط، والابتعاد عن المراكز الأخيرة في الترتيب.

وقبل كلاسيكو الهلال والأهلي اليوم، يحتل الزعيم المركز الثالث مؤقتًا في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، بعد فوز النصر بالأمس، فيما يتواجد الراقي في المركز العاشر بـ28 نقطة.

أبرز أرقام الهلال والأهلي هذا الموسم

ولعب الزعيم 22 مباراة، نجح في تسجيل 43 هدفًا، واهتزت شباكه 21 مرة، وحافظ على نظافة شباكه 9 مرات، وقام بـ112 تسديدة على المرمى قبل كلاسيكو الهلال والأهلي اليوم.

وقام الهلال بـ10 آلاف و585 تمريرة ناجحة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولعب 94 عرضية ناجحة ولديه 198 مراوغة ناجحة، وارتكب 292 خطأ، وحصل على 46 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء.

على الجانب الآخر، خاض الأهلي 24 مباراة، سجل 31 هدفًا واستقبل 32 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه 4 مرات فقط، وقام بـ105 تسديدات على المرمى، و8947 تمريرة ناجحة، ولعب 88 عرضية ناجحة، وقام لاعبيه بـ159 مراوغة ناجحة، وارتكب 333 خطأ، ونال 56 بطاقة صفراء.