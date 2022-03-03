قررت إدارة أنمار الحائلي تخفيض أسعار تذاكر الاتحاد لمباراة ضمك، التي تُقام الخميس في الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تخفيض أسعار تذاكر الاتحاد يجعلها تنتهي خلال فترة قصيرة:

وذكر برنامج “أكشن مع وليد” أنه بمجرد تخفيض أسعار تذاكر الاتحاد أقبلت جماهير النادي عليها لتنفذ خلال ساعات.

وكان الحساب الرسمي لنادي الاتحاد نشر عبر “تويتر” رابط حجز تذكرة المباراة ضد ضمك، التي تنطلق اليوم في السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب” الجوهرة المشعة” في جدة.

ترتيب الدوري السعودي قبل مباراة ضمك والاتحاد:

وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ22 ، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 51 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة ضد الهلال، النصر ثانيًا بـ44 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب.

وحل الهلال رابعًا برصيد 37 نقطة، ولديه 3 مباريات مؤجلة، ثم ضمك بـ36 نقطة، يليه أبها برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الفتح والفيحاء، ثم الرائد برصيد 26 نقطة، بالتساوي مع الطائي.

ويتواجد الأهلي في المركز الـ11 برصيد 25 نقطة، ثم التعاون بـ23 نقطة، يليه الباطن برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة عن الفيصلي، ثم الاتفاق برصيد 20 نقطة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 14 نقطة.

ويسعى نادي الاتحاد للفوز في المباراة والوصول للنقطة رقم 54 والابتعاد بـ صدارة دوري المحترفين عن نادي النصر صاحب المركز الثاني بفارق 10 نقاط.