طُرحت تذاكر الاتحاد لمواجهة نادي ضمك غدًا الخميس في الجولة الـ23 لـ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كيفية حجز تذاكر الاتحاد استعدادًا لمواجهة ضمك

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر “تويتر” رابط حجز تذكرة المباراة ضد ضمك، التي تنطلق غدًا في السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” الجوهرة المشعة” في جدة.

ويُمكن حجز تذاكر الاتحاد لـ المباراة من خلال هذا الرابط.

ترتيب دوري المحترفين قبل انطلاق مباريات الجولة الـ23

وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ22 ، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 51 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة ضد الهلال، النصر ثانيًا بـ44 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب.

وحل الهلال رابعًا برصيد 37 نقطة، ولديه 3 مباريات مؤجلة، ثم ضمك بـ36 نقطة، يليه أبها برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الفتح والفيحاء، ثم الرائد برصيد 26 نقطة، بالتساوي مع الطائي.

ويتواجد الأهلي في المركز الـ11 برصيد 25 نقطة، ثم التعاون بـ23 نقطة، يليه الباطن برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة عن الفيصلي، ثم الاتفاق برصيد 20 نقطة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 14 نقطة.

ويسعى نادي الاتحاد للفوز على ضمك غدًا والوصول إلى النقطة رقم 54 والانفراد بصدارة الدوري بفارق 10 نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني، الذي يخوض مواجهة قوية ضد نادي الهلال غدًا.