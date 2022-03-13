تسببت إصابة محمد صلاح لاعب فريق ليفربول في مباراة أمس ضد برايتون في الدوري الإنجليزي، في قلق للجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش قبل مباراتي السنغال في الدور النهائي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 بقطر

كيف حدثت إصابة محمد صلاح ؟

وكان محمد صلاح أُصيب في مباراة برايتون، حيث فضل المدرب الألماني يورجن كلوب إراحة صلاح وإخراجه من اللقاء بعدما اشتُبه بإصابته في عضلة السمانة.

كلوب يتحدث عن إصابة محمد صلاح

وقال كلوب عن إصابة صلاح: “أعتقد أن الإصابة جاءت خلال اللقاء عندما سدد صلاح الكرة وتم صدها من قبل الدفاع، وأعتقد أن قدمه قد امتدت قليلًا. علينا أن نرى”.

وتابع: ” تشعر أن حركته ليست طبيعية، وصلاح بنفسه يعتقد أن إصابته ليست خطيرة”.

وسيواجه منتخب مصر، منتخب السنغال يومي 25 و 29 مارس الجاري للحصول على تذكرة العبور إلى نهائيات كأس العالم.

وكان محمد صلاح، شارك مع منتخب مصر في نهائيات كأس أمم إفريقيا ووصل إلى نهائي البطولة، لكنه خسر اللقب أمام المنتخب السنغالي يوم 6 فبراير الماضي.

ملخص مباراة برايتون وليفربول

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل لاعبي الريدز، حيث نجحوا في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الكولومبي لويس دياز في الدقيقة التاسعة عشرة من عمر الشوط الأول.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم الريدز بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، واصل الريدز ضغطه ليضيف المصري محمد صلاح الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الـ62 من ركلة جزاء.