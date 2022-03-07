أصدر رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قرارًا بإعادة تشكيل مركز التحكيم الرياضي السعودي.

الفيصل يصدر قرارًا بإعادة تشكيل المجلس:

وجاء في البيان: “إشارة إلى المادتين 10 و(12/1/4) من النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي ومواكبة للجهود التطويرية في القطاع الرياضي، وإيمانًا بأهمية المنظومة القانونية التي تعد ركيزة من ركائز القطاع بمختلف مكوناته”.

مركز التحكيم الرياضي السعودي:

وأصبح تشكيل مركز التحكيم الرياضي السعودي كالتالي؛ محمد بن ناصر باصم رئيسًا، وفي العضوية كل من؛ علي بن دغش القحطاني، فارس بن عبدالله الصبيبان، حسن بن عبدالمحسن التخيفي ونجلاء بنت عبدالرحمن الحقيل.

وسيكون مسفر بن محمد آل بقيه عضوًا بصفته ممثلًا لرابطة المدربين، على أن يكون هاني محمد آل محمد عضوًا بصفته ممثلًا للجنة اللاعبين.

ويأتي هذا القرار كإعلان لمرحلة تستهدف تطوير منظومة المركز، إسهامًا في جودة الخدمات المقدمة منه، وتعزيزًا لفاعلية أدواره وآليات العمل في وشراكاته محليًّا ودوليًّا بما يواكب المرحلة المقبلة ويتوافق مع متطلبات التطور الرياضي.