أعلن المرور السعودي إغلاق جميع الطرق الفرعية من طريق الملك عبدالعزيز إلى شارع الأمير فيصل بن فهد المتجهة لـ حلبة كورنيش جدة، من 23 مارس الساعة الخامسة مساء إلى 28 مارس الساعة الثامنة صباحًا.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الاثنين.

حلبة كورنيش جدة:

تم تصميم مسار حلبة كورنيش جدة الذي يبلغ طوله 6.175 كيلومتر والمعتمد من قبل الاتحاد الدولي للسيارات لاستضافة أول سباق لجائزة السعودية الكبرى للفورمولا في المملكة على كورنيش جدة، الأمر الذي تطلّب عمليات هدم كاملة للموقع وإعادة الإعمار بجميع مرافقه الداعمة.

وعلى الرغم من كونها حلبة شوارع، إلا أن عمليات البناء كانت مكثفة لدرجة تعادل بناء مسار دائم.

وتعتبر حلبة كورنيش جدة أسرع حلبة شوارع على روزنامة الفورمولا وبسرعات تصل إلى 252.8 كم/ ساعة، وثاني أطول حلبة في الروزنامة، كما تتميز بـ27 منعطفًا لتكون صاحبة أكبر عدد من المنعطفات في العالم.