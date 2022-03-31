توقع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، السويسري جياني إنفانتينو ظهور المنتخبات العربية بشكل مميز في مونديال 2022، مستشهدًا بالمستوى المميز الذي قدمه الهلال ضد تشيلسي في كأس العالم للأندية.

إنفانتينو يشيد بمستوى الهلال ضد تشيلسي

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد لعب ضد تشيلسي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية، وفاز البلوز بهدف دون رد بصعوبة بالغة، ليتأهل إلى المباراة النهائية

وقال رئيس “فيفا”: “عندما لعب الهلال أمام تشيلسي بقوة وشراسة، كان بين صفوفه 7 لاعبين محليين، عكس خصمه الذي لم يكن ضمن لاعبيه أي إنجليزي، وهذا يدل على جودة اللاعبين السعوديين”.

تألق المنتخبات العربية في المونديال

وتابع إنفانتينو تصريحاته بعد اجتماع كونجرس فيفا، اليوم الخميس، قائلًا: “منتخبات قطر والسعودية وتونس والمغرب متوقع منها تقديم مستويات مميزة بحكم تطورها وإقامة البطولة في منطقة الشرق الأوسط”.

وضمنت 4 منتخبات عربية المشاركة في بطولة كأس العالم 2022، وهي؛ قطر البلد المضيف، السعودية متصدر ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية، بجانب منتخبي المغرب وتونس عن قارة إفريقيا.

ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة كأس العالم 2022 خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 من شهر ديسمبر، بمشاركة 32 منتخبًا، وسيتم سحب القرعة يوم غد الجمعة عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية.