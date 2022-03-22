واصل المهاجم النيجيري أوديون إيغالو تألقه اللافت مع الهلال، ليتصدر قائمة الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف الموسم الرياضي الحالي.

إيغالو يتألق مع الهلال

ويُعد إيغالو أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما ساهم في إحراز 22 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 19 مرة، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وينفرد إيغالو بصدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد مرور 25 جولة، وبفارق 4 أهداف عن نجم فريق الاتحاد، البرازيلي رومارينيو، ومهاجم نادي التعاون، الكاميروني لياندر تاوامبا.

اللاعبين الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف

ويحتل رومارينيو المركز الثاني، بعدما ساهم في تسجيل 21 هدفًا مع الاتحاد، حيث أحرز 15 هدفًا وصنع 6 آخرين، يليه تاوامبا بـ15 هدفًا وتمريرتين حاسمتين، ثم نجم النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا، حيث سجل 14 هدفًا وصنع هدفين.

ويحتل مهاجم فريق الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله المركز الخامس، بعدما أحرز 13 هدفًا وصنع آخر، يليه نجم نادي ضمك، الأرجنتيني إيميليو زيلايا بـ12 هدفًا وقدم تمريرة حاسمة.

ويتواجد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، المالي موسى ماريغا المركز السابع في القائمة، بعدما سجل 11 هدفًا وصنع هدفين، ثم نجم فريق الشباب، البرازيلي كارلوس جونيور بـ10 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.