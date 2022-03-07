ظهر البرازيلي رومارينيو بشكل مميز مع الاتحاد خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أرقام رومارينيو في الدوري:

ويُعد رومارينيو واحدًا من أبرز اللاعبين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ويُنافس على صدارة الهدافين قبل كلاسيكو الهلال والاتحاد المرتقب.

ولعب رومارينيو 22 مباراة مع الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمعدل 1901 دقيقة لعب، ويُعد الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف هذا الموسم، حيث أخرز 14 هدفًا وصنع 5 أهداف.

وقبل الكلاسيكو المرتقب، صنع النجم البرازيلي 30 فرصة، وقام بـ562 تمريرة ناجحة، ووصلت دقة تمريراته إلى 87.5%، ولديه 23 مراوغة ناجحة، كما أنه قام بـ25 تسديدة على المرمى.

الكلاسيكو المؤجل من الجولة الـ12:

ويلعب الهلال ضد الاتحاد، مساء يوم غد الثلاثاء، على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة من 22 مباراة، فيما يقع الهلال بالمركز الرابع برصيد 40 نقطة، إلا أنه لعب 20 لقاء.