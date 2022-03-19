تمكن اللاعب النيجيري أوديون إيغالو، لاعب نادي الهلال، من أن يتصدر قائمة ترتيب هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد مرور 25 جولة.

إيغالو يتألق:

وسجل المهاجم النيجيري المنضم حديثًا لمنتخب بلاده استعدادًا لمواجهة غانا في تصفيات كأس العالم، 19 هدفًا بواقع 7 أهداف مع الهلال و12 هدفًا مع ناديه السابق نادي الشباب.

ترتيب أول 8 هدافين في دوري المحترفين:

ويتواجد لاعب الهلال في صدارة الهدافين برصيد 19 هدفًا، والبرازيلي رومارينيو لاعب الاتحاد في المركز الثاني برصيد 15 هدفًا، الكاميروني تاوامبا لاعب التعاون في المركز الثالث مسجلًا 15 هدفًأ، البرازيلي تاليسكا لاعب النصر محرزًا 14 هدفًا، حمدالله لاعب الاتحاد 13 هدفًا في المركز الخامس، زيلايا لاعب ضمك محرزًا 12 هدفًا، المالي موسى ماريجا لاعب الهلال 11 هدفًا في المركز السابع، الثامن هو المغربي كريم البركاوي لاعب الرائد الذي أحرز 11 هدفًا.