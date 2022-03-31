يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد إيقاف لاعب دولي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب المنشطات.

المنشطات توقف لاعبًا دوليًا

وأعلن الصحافي الرياضي أحمد العجلان، قبل قليل، عن ظهور عينة إيجابية للاعب دولي عند فحصه في اختبار المنشطات قبل إحدى المباريات.

وأضاف العجلان عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وتم وصول خطاب من الرقابة على المنشطات لناديه بإيقافه المؤقت لحين إكمال التحقيقات”.

الجماهير تتوقع اللاعب الموقوف



وتفاعلت الجماهير مع تغريدة العجلان عبر موقع “تويتر”، وتوقع البعض أن يكون لاعبًا في صفوف الاتحاد أو الأهلي، لتعطيل انطلاقة العميد المميزة، فيما استبعد البعض الآخر إمكانية إيقاف أي لاعب في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

على الجانب الآخر، أكدت بعض الجماهير أن هذا اللاعب قد يكون دولي أجنبي وليس سعودي، وأبدوا قلقهم من الإيقاف خاصة أن جميع الفرق تنتظرها مواجهات قوية في ختام منافسات الموسم الرياضي الحالي، الأمر الذي يعرقل مسيرتها.