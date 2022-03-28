كشف نادي الاتحاد، مساء اليوم الاثنين، آخر تطورات الحالة الصحية لنجم الفريق الأول لكرة القدم، المصري الدولي أحمد حجازي.

تفاصيل إعداد أحمد حجازي:

ويلتحق أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي الإسباني إيفان مارتينيز باللاعب أحمد حجازي في ألمانيا، يوم غد الثلاثاء، من أجل الاجتماع مع الطبيب الذي أشرف على البرنامج العلاجي في المرحلتين الماضيتين.

وتابع حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، سيتم وضع خطة برنامج التأهيل والإعداد قبل دخول أحمد حجازي في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية.

وكان أحمد حجازي قد تعرض لإصابة قوية في مباراة مصر والمغرب ببطولة كأس الأمم الإفريقية، قبل أن تتأكد إصابته بتمزق في العضلة الضامة، وغادر إلى ألمانيا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد هذا الموسم:

ويسير الاتحاد بشكل مميز خلال منافسات الموسم الحالي، حيث ينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، من الفوز في 19 مرة، والتعادل 3 مرات والخسارة في مثلهم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الفيحاء، يوم 4 إبريل المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، حيث يطمح العميد في مواصلة التألق وخطف بطاقة التأهل.