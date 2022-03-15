اختتمت المرحلة الثانية من دورة الرخصة الآسيوية للمدربين A وB الخاصة باللاعبين الدوليين المعتزلين، والتي أقيمت تحت إشراف اللجنة الفنية قسم التعليم بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

تفاصيل دورة الرخصة الآسيوية:

وحاضر في الدورة كل من جون بيكوك المدرب السابق لمنتخبات إنجلترا للفئات السنية والحاصل على بطولة أوروبا تحت 17 عامًا في 2010 و2014، ونايل أورايقين مدير تعليم الاتحاد الإيرلندي.

كما حاضر دورة الرخصة الآسيوية للمدربين A وB الخاصة باللاعبين الدوليين المعتزلين، محاضري الاتحاد السعودي المعتمدين لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خالد القروني، خالد الفرحان، بندر الأحمدي ومشبب زياد.

كما تخلل هذه المرحلة من دورة الرخصة الآسيوية محاضرات في الإعلام الرياضي قدمها عادل عصام الدين ومحاضرة في علم النفس الرياضي قدمها الدكتور محمد فقيهي ومحاضرة عن الإدارة الرياضية قدمها الدكتور فواز حكمي.

وفي ختام الدورة وجه رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم تركي السلطان الشكر لكل من مدير معهد إعداد القادة وإدارتي ناديي النصر والشباب لاستضافتهم بعض أيام التطبيق العملي والمحاضرات النظرية للدورة.

المرحلة الأولى من الدورة:

وكانت المرحلة الأولى من الدورة أقيمت في الفترة من 4- 15 ديسمبر الماضي تحت إشراف ومتابعة عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان، وعضو اللجنة الفنية ومدير التعليم في الاتحاد الدكتور يحيى الشريف، وبمشاركة 26 مدربًا ممن سبق لهم تمثيل المنتخب الوطني الأول.

يذكر أن دورة الرخصة الآسيوية للمدربين A وB الخاصة باللاعبين الدوليين المعتزلين، تعد دورة مكثفة تستهدف تنفيذ محتوى المنهج السعودي الحديث الخاص بالدورة المكثفة على ثلاث مراحل، علمًا بأن المرحلة الثالثة والأخيرة ستقام في 5 يونيو المقبل ولمدة 10 أيام.