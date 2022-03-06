وافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على قبول الاعتذار الذي تقدم به رئيس لجنة الاستئناف الدكتور محمد بن ناصر باصم عن الاستمرار في منصبه.

رئيس لجنة الاستئناف يتقدم باستقالته:

وقدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس، شكره وتقديره للدكتور باصم على ما قدم من عمل في لجنة الاستئناف خلال الفترة الماضية، متمنيًا له التوفيق في مسيرته المقبلة.

وقرر المجلس تعيين عضو اللجنة أحمد بن عبدالله القنيعان رئيسًا للاستئناف، على أن تتم المصادقة على تعيينه من أعضاء الجمعية العمومية، وفقًا للفقرة 11 من المادة الثالثة والعشرين في أقرب جمعية عمومية.

القنيعان .. مسيرة مميزة:

وكان القنيعان الحاصل على البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود، قد انضم إلى عضوية اللجنة في 30 نوفمبر 2018.

ويملك أحمد القنيعان خبرة كبيرة، حيث إنه من المحكمين والمحامين المعتمدين من وزارة العدل، وعمل في مجال المحاماة والاستشارات القانونية لما يزيد عن 20 عامًا.