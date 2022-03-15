استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد” وأمانة منطقة جازان وبلدياتها الفرعية، أعمال إعادة تأهيل إنارة طرق وشوارع منطقة جازان للمرحلة الأولى والثانية والثالثة.

المرحلة الرابعة:

وتعمل الشركة حالياً على استكمال المرحلة الرابعة بعد انتهاء أعمال المراحل الأولى والثانية والثالثة لمشروع إعادة تأهيل إنارة الشوارع في منطقة جازان وعددٍ من البلديات الفرعية في المنطقة وهي (قوز الجعافرة، ووادي جيزان، والعالية، وضمد، وصبيا، وبيش، والحقو، والريث، وهروب، والداير بني مالك، والعيدابي، وفيفا، والعارضة، وأبو عريش، وفرسان، والدرب، والشقيق)، حيث إن آلية العمل بدأت بإجراء دراسات فنية على الشوارع الواقعة تحت أعمال كل مرحلة، إذ تشمل هذه الدراسات المسوحات الميدانية متضمنة قياسات الشارع من حيث العرض والامتداد، وأبعاد أعمدة الإنارة على كل شارع، وارتفاعها، وامتداد الأذرع، وقياس حركة الكثافة المرورية، ومن ثم تطبيق المعايير العالمية والمواصفات السعودية لضمان مستويات الإضاءة المثلى.

وكانت “ترشيد” قد بدأت أعمالها في المنطقة بهدف استبدال إنارة الصوديوم التقليدية إلى إضاءة الليد ((LED التي تتماشى مع المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وكذلك المعايير العالمية، الرامية إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها.

ترشيد:

تجدر الإشارة إلى أن “ترشيد” تستهدف من خلال المشروع استبدال أكثر من 146 ألف مصباح في المنطقة، ومن المتوقع أن يتحقق من خلال المشروع وفرٌ قدره 70% من الاستهلاك السابق، وهو ما يعادل استهلاك 152 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي أكثر من 63 ألف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من مليون شتلة.

وقد استكملت الشركة عدة مشروعات في مختلف مناطق المملكة واستطاعت أن تستبدل أكثر من 2.4 مليون مصباح حتى نهاية العام 2021، وذلك ضمن خطتها الرامية إلى استبدال أكثر من 3.5 ملايين مصباح حول المملكة خلال العام الجاري 2022 م، وتسعى “ترشيد” في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الإستراتيجي للمملكة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 والرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.