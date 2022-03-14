سلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي الضوء على أبرز نتائج الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد يتجاوز كبوته:

وذكر الآسيوي في تقريره: “جاوز فريق الاتحاد الكبوة التي تعرض لها بالخسارة أمام الهلال ليحقق فوزًا ثمينًا على الشباب بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم”.

وتابع: “واصل الاتحاد صدارته للترتيب العام للمسابقة برصيد 57 نقطة مقابل 46 للهلال صاحب المركز الثاني والذي نجا بدوره من التعثر أمام الرائد بفوز صعب، في حين تراجع النصر إلى المركز الرابع بتعادله مع الاتفاق بهدفين لمثلهما”.

وأضاف: “وشهدت الجولة تسجيل 20 هدفًا في 8 مباريات، بواقع 2.5 هدف في المباراة الواحدة، وحقق أصحاب الأرض الفوز في 3 مباريات ومثلها للضيوف، وانتهت مواجهتان بالتعادل”.

أبرز نجوم الجولة الـ24:

وواصل الآسيوي تقريره قائلًا: “سجل عمر السومة لاعب الأهلي هدفين في مرمى الطائي وهو ما فعله كل من إيفان سانتيني لاعب الفتح في مباراة أبها وليندر تاوامبا لاعب التعاون في شباك الفيصلي ليكون الثلاثي هو الأبرز في الجولة”.